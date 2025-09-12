Иллюстративное фото

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители в ходе досудебного расследования, 14 марта около 10:30 в центре Одессы обвиняемый произвел несколько выстрелов. В результате известный активист скончался на месте. По словам правоохранителей, убийство было заказным.

При этом отмечается, что это убийство было не по заказу РФ. Речь идет о неустановленных лицах, которые представлялись обвиняемому сотрудниками правоохранительного органа.

Для подготовки к преступлению обвиняемый самовольно покинул место службы. Он также получил пистолет Макарова, боеприпасы и две гранаты РГД-5, которые незаконно хранил и носил при себе.

Напомним, что 14 марта в Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула. Правоохранители менее чем за 5 часов задержали убийцу. В доме, где он скрывался, также нашли оружие. Позже стало известно, что стрелок был 47-летним дезертиром.