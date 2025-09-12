19:12  12 вересня
12 вересня 2025, 20:15

Це було замовлення: в Одесі правоохоронці готуються до суду по справі про вбивство активіста Ганула

12 вересня 2025, 20:15
Ілюстративне фото
Після досудового розслідування правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду. Стали відомі нові деталі

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці під час досудового розслідування, 14 березня близько 10:30 в центрі Одеси обвинувачений здійснив кілька пострілів. Внаслідок цього відомий активіст помер на місці. За словами правоохоронців, вбивство було замовним.

При цьому зазначається, що це вбивство було не на замовлення РФ. Йдеться про невстановлених осіб, які представлялись обвинуваченому співробітниками правоохоронного органу.

Для підготовки до злочину обвинувачений самовільно залишив місце служби. Він також отримав пістолет Макарова, боєприпаси та дві ручні гранати РГД-5, які незаконно зберігав і носив при собі.

Нагадаємо, що 14 березня в Одесі застрелили активіста Дем'яна Ганула. Правоохоронці менш ніж за 5 годин затримали вбивцю. У помешканні, де він переховувався, також знайшли зброю. Пізніше стало відомо, що стрілок був 47-річним дезертиром.

12 вересня 2025
