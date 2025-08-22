Фото: прокуратура

У центрі Одеси зафіксували два факти незаконної забудови на землях, що перебувають під особливою охороною



На вулиці Водопровідній мешканець будинку самовільно зайняв 260 квадратних метрів території в санітарно-охоронній зоні. На цій ділянці він звів будівлю та обніс її парканом. Щоб легалізувати самобуд, чоловік і підробив технічну документацію: збільшив площу квартири, оформив новий техпаспорт поділив її на два об’єкти, один з яких зареєстрував як окрему квартиру.

Інший факт незаконної забудови зафіксували на вулиці Ольгіївській. Там жінка без жодних документів зайняла 25 квадратних метрів землі та зробила прибудову до квартири. Ця ділянка входить до охоронної зони історичного центру Одеси та є частиною буферної зони об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Справу щодо жінки уже передали до суду.

У прокуратурі наголошують: такі дії не лише порушують права громади, а й несуть загрозу історичному середовищу міста.

