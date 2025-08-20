11:06  20 серпня
ДТП на Закарпатті: Mercedes влетів у відбійник, а Volkswagen перекинувся
10:55  20 серпня
Бех-Романчук прокоментувала 4-річне відсторонення: її реакція
03:40  20 серпня
Блогерку Аліну Шаманську пограбували в США
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2025, 12:22

На Одещині судитимуть організаторів фінансової піраміди, які ошукали інвесторів на 26 млн грн

20 серпня 2025, 12:22
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці завершили розслідування щодо організатора фінансової піраміди «VinEco» та «Vinex Тrade» та трьох його спільниць

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що головним у шахрайському бізнесі виявився 28-річний житель Березівщини. До "співпраці" він залучив знайомих землячок віком 55 та 23 років і 61-річну одеситку.

"Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою "VinEco", яку згодом змінили на "Vinex Тrade", що нібито займається різними видами діяльності, головна з яких – інвестаційна, і отримує надприбутки", – повідомили у поліції.

Зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяли високі відсотки, повернення коштів у будь-який час та бонуси за залучення нових вкладників.

Правоохоронці встановили 94 потерпілих, які потрапили у пастку шахраїв і, вклавшись у фінансову піраміду, зазнали загальних збитків у розмірі 25 млн 742 тис. грн.

За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині засудили зрадника, який заробляв на допомозі росіянам. Йому призначили покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область шахрайство фінансова піраміда суд поліція
На "Оскар" висунули фільм про одеський санаторій "Куяльник"
19 серпня 2025, 22:49
В Одесі судитимуть власника собак, які напали на подружжя
19 серпня 2025, 17:59
На Одещині нетверезий водій на Lexus в’їхав у дерево і перекинувся
19 серпня 2025, 15:33
Всі новини »
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
ССО України важко поранили російського генерала на Курщині: ексклюзивне відео
20 серпня 2025, 13:22
Українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет
20 серпня 2025, 12:58
Удар по мирному авто на Харківщині: загинули чоловік і жінка
20 серпня 2025, 12:58
На Закарпатті затримали молодика за зґвалтування 13-річної дитини: дівчинка вагітна
20 серпня 2025, 12:45
Новий сплеск COVID-19 в Україні: Ляшко пояснив, чого очікувати
20 серпня 2025, 12:43
Міжнародна допомога для рятувальників: Харківщина отримала сучасне обладнання
20 серпня 2025, 12:27
На Тернопільщині шахраї, видаючи себе за співробітників спецслужб, "розвели" жінку на 160 тис. грн
20 серпня 2025, 12:06
Киянин викрав у знайомого колекцію рідкісних монет: йому світить до 8 років тюрми
20 серпня 2025, 11:56
У виправній колонії на Львівщині викрили схему збуту метадону
20 серпня 2025, 11:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »