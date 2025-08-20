На Одещині судитимуть організаторів фінансової піраміди, які ошукали інвесторів на 26 млн грн

фото: Національна поліція

Правоохоронці завершили розслідування щодо організатора фінансової піраміди «VinEco» та «Vinex Тrade» та трьох його спільниць

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що головним у шахрайському бізнесі виявився 28-річний житель Березівщини. До "співпраці" він залучив знайомих землячок віком 55 та 23 років і 61-річну одеситку.

"Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою "VinEco", яку згодом змінили на "Vinex Тrade", що нібито займається різними видами діяльності, головна з яких – інвестаційна, і отримує надприбутки", – повідомили у поліції.

Зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяли високі відсотки, повернення коштів у будь-який час та бонуси за залучення нових вкладників.

Правоохоронці встановили 94 потерпілих, які потрапили у пастку шахраїв і, вклавшись у фінансову піраміду, зазнали загальних збитків у розмірі 25 млн 742 тис. грн.

За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

