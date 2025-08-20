На Одещині судитимуть організаторів фінансової піраміди, які ошукали інвесторів на 26 млн грн
Правоохоронці завершили розслідування щодо організатора фінансової піраміди «VinEco» та «Vinex Тrade» та трьох його спільниць
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Правоохоронці встановили, що головним у шахрайському бізнесі виявився 28-річний житель Березівщини. До "співпраці" він залучив знайомих землячок віком 55 та 23 років і 61-річну одеситку.
"Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою "VinEco", яку згодом змінили на "Vinex Тrade", що нібито займається різними видами діяльності, головна з яких – інвестаційна, і отримує надприбутки", – повідомили у поліції.
Зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяли високі відсотки, повернення коштів у будь-який час та бонуси за залучення нових вкладників.
Правоохоронці встановили 94 потерпілих, які потрапили у пастку шахраїв і, вклавшись у фінансову піраміду, зазнали загальних збитків у розмірі 25 млн 742 тис. грн.
За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Одещині засудили зрадника, який заробляв на допомозі росіянам. Йому призначили покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.