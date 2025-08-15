06:14  15 серпня
На трасі на Одещині легковик BMW влетів у відбійник: є загибла та постраждала
07:28  15 серпня
На Прикарпатті до 15 років засудили російського морпіха з окупованого Криму
07:30  15 серпня
На лінії вогню: 280 дітей залишаються у зонах обов'язкової евакуації
UA | RU
UA | RU
15 серпня 2025, 07:48

Вільний доступ до моря: в Одесі демонтували девʼять шлагбаумів

15 серпня 2025, 07:48
Читайте также на русском языке
Фото: ОГП
Читайте также
на русском языке

В Одесі почали демонтувати незаконні шлагбауми, якими перекривали проїзд до пляжів та обмежували вільний доступ людей до узбережжя Чорного моря

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Правоохоронці звільнили частину паркувальних майданчиків, щоб люди могли безперешкодно дістатися до узбережжя. Прибрали дев’ять шлагбаумів – на пляжах "Ланжерон" і "Дельфін", на 11-й та 13-й станціях Великого Фонтану, а також у селі Фонтанка.

Це відбулося в межах кримінальних проваджень щодо зловживання службовим становищем та самовільного будівництва на зайнятих землях.

За даними слідства, у договорах на експлуатацію парковок навмисно занижували їхню площу, а шлагбауми встановлювали незаконно. Серед фігурантів справи – посадовці КП "Одестранспарксервіс" та одного з департаментів міськради.

Наразі слідчі перевіряють деталі угод та за допомогою геодезистів визначають реальну площу ділянок, які використовувалися під паркування. Розслідування ведуть за статтями про зловживання службовим становищем та самовільне будівництво.

Нагадаємо, в Одесі знову фіксують масове скупчення водоростей біля пляжів. Вода набуває неприродного кольору – від зеленого до брудно-коричневого, а на поверхні утворюється щільний шар водоростевої маси.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса море шлагбауми демонтаж
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
Військам РФ не вдалося просунутися на Запорізькій області, – ISW
15 серпня 2025, 09:10
На Буковині повідомлено про підозру 15 посадовцям за масштабні розкрадання бюджетних коштів
15 серпня 2025, 09:05
Російські ракети та дрони вдарили по Україні: є влучання на 13 локаціях
15 серпня 2025, 08:51
Білий дім оприлюднив розклад саміту Трампа і Путіна: відомо точний час зустрічі
15 серпня 2025, 08:47
Ризик масштабних пожеж: у більшості регіонів оголошено п'ятий рівень небезпеки
15 серпня 2025, 08:35
На Одещині судитимуть чоловіка, який викопав для себе цілий ставок
15 серпня 2025, 08:29
Росіяни вдарили по АЗС на Сумщині: є постраждалий
15 серпня 2025, 08:06
Чого очікувати від зустрічі на Алясці
15 серпня 2025, 08:01
Пошкоджені будинки й інфраструктура: в ОВА показали наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини
15 серпня 2025, 07:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Володимир Фесенко
Всі блоги »