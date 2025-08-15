Фото: ОГП

В Одесі почали демонтувати незаконні шлагбауми, якими перекривали проїзд до пляжів та обмежували вільний доступ людей до узбережжя Чорного моря

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews .

Правоохоронці звільнили частину паркувальних майданчиків, щоб люди могли безперешкодно дістатися до узбережжя. Прибрали дев’ять шлагбаумів – на пляжах "Ланжерон" і "Дельфін", на 11-й та 13-й станціях Великого Фонтану, а також у селі Фонтанка.

Це відбулося в межах кримінальних проваджень щодо зловживання службовим становищем та самовільного будівництва на зайнятих землях.

За даними слідства, у договорах на експлуатацію парковок навмисно занижували їхню площу, а шлагбауми встановлювали незаконно. Серед фігурантів справи – посадовці КП "Одестранспарксервіс" та одного з департаментів міськради.

Наразі слідчі перевіряють деталі угод та за допомогою геодезистів визначають реальну площу ділянок, які використовувалися під паркування. Розслідування ведуть за статтями про зловживання службовим становищем та самовільне будівництво.

Нагадаємо, в Одесі знову фіксують масове скупчення водоростей біля пляжів. Вода набуває неприродного кольору – від зеленого до брудно-коричневого, а на поверхні утворюється щільний шар водоростевої маси.