До суду скерували справу стосовно 22-річного жителя Одещини, якого звинувачують у державній зраді, підготовці теракту, умисних підпалах, зберіганні боєприпасів та виготовленні вибухівки

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора .

За даними слідства, молодик за гроші допомагав росіянам у підривній діяльності проти України. Він мав завдання підпалювати об’єкти інфраструктури, щоб завдати шкоди економіці та безпеці країни.

Пізніше, коли "надійність" агента перевірили, куратор з РФ зв’язався з ним по відео та навчив робити вибухівку для теракту. Молодик зібрав саморобний вибуховий пристрій і планував підірвати його у місці з великим скупченням людей.

Правоохоронці вчасно затримали фігуранта. Під час обшуку у нього вилучили вибухівку, боєприпаси, гранати та тротилові шашки.

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Харкові засудили російського агента, який підірвав авто з військовим. Внаслідок вибуху боєць ЗСУ отримав поранення. Зловмиснику призначили 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.