16:09  09 серпня
Stratus в Україні: де виявили новий варіант COVID-19
12:12  09 серпня
Міноборони назвало випадки, коли заброньованих можуть направити на ВЛК
10:11  10 серпня
5-річний хлопчик з Київщини загубився на пляжі Одещини, пройшовши 8 км
UA | RU
UA | RU
10 серпня 2025, 13:32

Через вибух міни в Одеській області загинуло троє людей, - коментар від правоохоронців

10 серпня 2025, 13:32
Читайте также на русском языке
Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області
Читайте также
на русском языке

Особистості загиблих наразі встановлюються

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області, передає RegioNews.

У Кароліно-Бугазькій громаді Білгород-Дністровського району на Одещині сталася трагедія: під час купання у морі пролунали два вибухи, унаслідок яких загинули троє відпочивальників - жінка та двоє чоловіків.

Інцидент стався 10 серпня вдень на одному з пляжів громади. На місце події прибули слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та рятувальники з Державної служби з надзвичайних ситуацій. Фахівці працюють над з'ясуванням усіх обставин трагедії.

Правоохоронці розглядають можливість відкриття кримінального провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Триває збір доказів та експертне дослідження вибухових пристроїв.

Поліція звертається до місцевих жителів і туристів із закликом суворо дотримуватися правил воєнного стану. Особливо важливо уникати заборонених для відвідування пляжів Чорноморського узбережжя та не нехтувати заходами безпеки.

Нагадаємо, на березі Затоки в Одеській області прогримів вибух міни. Деталі інциденту та стан постраждалих наразі уточнюються.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область вибух пляж Затока відпочинок загибель постраждалі
В Одеській області на березі Затоки стався вибух міни, є постраждалі
10 серпня 2025, 12:41
5-річний хлопчик з Київщини загубився на пляжі Одещини, пройшовши 8 км
10 серпня 2025, 10:11
У Куп’янську внаслідок російських атак постраждали 5 людей
08 серпня 2025, 22:29
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
11 серпня Україну накриють грози та шквали: де чекати негоди
10 серпня 2025, 14:19
Телеведучий Орест Дрималовський став новим речником Міноборони
10 серпня 2025, 14:08
Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі Харківської області: є поранені
10 серпня 2025, 13:05
В Одеській області на березі Затоки стався вибух міни, є постраждалі
10 серпня 2025, 12:41
Фінансування інтеграції в Фінляндії можуть скоротити: що це означає для українських біженців
10 серпня 2025, 12:03
ЗСУ звільнили Безсалівку на Сумщині: скільки втрат зазнав ворог
10 серпня 2025, 11:16
Ворог вдарив по даху будівлі Сумської ОДА: що відомо про ранкову атаку
10 серпня 2025, 10:59
Жінка випала з вікна 9-го поверху в Луцьку: подробиці події
10 серпня 2025, 10:44
5-річний хлопчик з Київщини загубився на пляжі Одещини, пройшовши 8 км
10 серпня 2025, 10:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »