Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області, передає RegioNews.

У Кароліно-Бугазькій громаді Білгород-Дністровського району на Одещині сталася трагедія: під час купання у морі пролунали два вибухи, унаслідок яких загинули троє відпочивальників - жінка та двоє чоловіків.

Інцидент стався 10 серпня вдень на одному з пляжів громади. На місце події прибули слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та рятувальники з Державної служби з надзвичайних ситуацій. Фахівці працюють над з'ясуванням усіх обставин трагедії.

Правоохоронці розглядають можливість відкриття кримінального провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Триває збір доказів та експертне дослідження вибухових пристроїв.

Поліція звертається до місцевих жителів і туристів із закликом суворо дотримуватися правил воєнного стану. Особливо важливо уникати заборонених для відвідування пляжів Чорноморського узбережжя та не нехтувати заходами безпеки.

Нагадаємо, на березі Затоки в Одеській області прогримів вибух міни. Деталі інциденту та стан постраждалих наразі уточнюються.