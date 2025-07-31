В Харькове задержали агента ФСБ, наводившего удары по энергоинфраструктуре города

фото: СБУ

Служба безопасности предотвратила очередную попытку РФ разрушить энергетическую инфраструктуру Харькова и сорвать подготовку города к новому отопительному сезону

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Так, стражи порядка задержала агента ФСБ, который корректировал российские обстрелы по энергетической инфраструктуре Харькова.

По заказу РФ предатель собирал координаты военных, пунктов дислокации ТЦК, геолокации мобильных огневых групп ПВО, модульных котельных, электро- и теплогенерирующих объектов города. оккупанты планировали использовать эту информацию для подготовки новой серии ракетно-дроновых ударов.

По материалам СБУ агент координировал свою подрывную деятельность с действующим сотрудником ФСБ. На финальном этапе спецоперации фигурант был задержан.

Во время обыска у него изъяли телефон с доказательствами работы на РФ. Правоохранители сообщили вражескому агенту о подозрении в государственной измене.

"Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.