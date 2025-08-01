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01 серпня 2025, 17:38

Агентка ФСБ отримала 15 років тюрми за коригування ударів РФ по Одесі

01 серпня 2025, 17:38
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Фото: Служба безпеки України
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В Одесі винесено вирок жінці, яка співпрацювала з російськими спецслужбами та передавала координати для ударів по місту

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

За даними Служби безпеки України, її засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідство встановило, що 39-річна безробітна мешканка Одеси погодилася працювати на ФСБ. Вона передавала інформацію про військові об'єкти, зокрема місця дислокації морської піхоти, прикордонників та територіальних центрів комплектування. Для збору даних жінка використовувала телефон, яким фотографувала об'єкти під час прогулянок із шестирічним сином, після чого наносила координати на карти.

Контррозвідка задокументувала, що агентка підтримувала комунікацію з куратором через месенджери та отримувала від нього "гарантії" допомоги з виїздом до Росії у разі успішного виконання завдань. Її діяльність мала сприяти ракетно-дроновим атакам по Одесі. Під час обшуків правоохоронці вилучили техніку, за допомогою якої вона контактувала з представниками ФСБ.

Зібрані СБУ докази стали підставою для судового розгляду. Жінку визнали винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Розслідування здійснювалося під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Раніше повідомлялося, у Харкові затримали агента ФСБ, який наводив удари по енергоінфраструктурі міста. Служба безпеки запобігла черговій спробі РФ зруйнувати енергетичну інфраструктуру Харкова та зірвати підготовку міста до нового опалювального сезону.

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