Ночная атака дронов по Одессе: горели авто, повреждены многоэтажки

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В ночь на 22 июля российские войска совершили очередную атаку на Одессу, применив ударные беспилотники. Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждение гражданской инфраструктуры

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате вражеского удара загорелся пожар на парковке — пылали легковые автомобили и административное здание.

Также повреждена гражданская инфраструктура: выбиты окна в жилых домах, пострадал один из магазинов рядом.

На месте происшествия оперативно работали спасатели и психологи ГСЧС, оказывавшие помощь жителям. По предварительным данным, пострадал один человек.

Для ликвидации последствий атаки были привлечены 17 единиц техники и 62 спасателя. Работы по расчистке территории и оценке убытков продолжаются.

Напомним, в ночь на 21 июля российская армия запустила по Украине 24 ракеты, а также 426 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 224 вражеских цели.