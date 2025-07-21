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21 июля 2025, 18:44

Враг атаковал Днепропетровщину: пострадали две женщины 57 и 65 лет

21 июля 2025, 18:44
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Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
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Враг атаковал несколько громад Днепропетровщины, причинив повреждение зданий, инфраструктуры и ранения людей

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Враг применил артиллерию и реактивные системы залпового огня "Град", а также беспилотные летательные аппараты FPV. Под удар попали Никопольская, Мировская, Марганецкая и Покровская громады.

В результате атак пострадали две женщины в возрасте 65 и 57 лет. Они получили ранения и находятся на амбулаторном лечении. Зафиксированы повреждения девяти частных жилых домов, четырех хозяйственных построек и автомобилей. Также пострадали линии электропередачи и газопровод. Из-за обстрелов возникли пожары, которые уже ликвидированы пожарными.

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В Синельниковском районе агрессор обстреливал Межевскую и Великомихайловскую громады. Российская армия применила как беспилотники, так и реактивные системы залпового огня "Град", а также управляемые авиабомбы (КАБы). В результате пострадала инфраструктура – сельскохозяйственное предприятие, автомобили, трактор, жилой дом и хозяйственные здания.

По уточненной информации, ночью враг также совершил атаку КАБами по Новопавловской громаде, в результате чего было разрушено учреждение культуры. Ситуация остается напряженной, продолжаются восстановительные работы и оценка ущерба.

Ранее сообщалось, оккупанты ударили по Днепропетровщине: повреждены инфраструктура и АЗС.

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