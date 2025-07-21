Россияне снова обстреляли Харьковщину, повреждены дома и линия электропередач
Сегодня около 9:30 россияне нанесли удар по жилому сектору поселка Слатино
Об этом сообщил в Телеграмме начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, передает RegioNews.
По его словам, в результате обстрела повреждены 5 частных домовладений и линия электропередачи. К счастью, обошлось без пострадавших.
"По предварительной информации, обстрел производился из реактивной системы залпового огня", - говорится в сообщении.
В настоящее время энергетики завершили работы по восстановлению энергосистемы. Жителям поврежденных домов предоставляются материалы для консервирования поврежденных окон и крыш.
Напомним, в Харьковской области во время работы в поле взорвался тракторист.
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