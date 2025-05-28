За сделки с боеприпасами житель Одесщины проведет за решеткой более четырех лет

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Полицейские изъяли у жителя Болграда 4 ручных гранаты и 30 патронов к автомату Калишникова, которые мужчина незаконно хранил для сбыта и часть которых успел продать

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Полицейские разоблачили 66-летнего жителя Болграда в преступной деятельности в январе текущего года, установив, что он подыскивает покупателей четырех гранат. Правоохранители задержали мужчину сразу после сбыта им всех боевых запасов. За них он получил всего 14 тысяч гривен. "Товар" и деньги полицейские изъяли в качестве вещественных доказательств.

Кроме того, во время обыска из тайника на окраине города, где хранились до сбыта гранаты, правоохранители изъяли еще 30 патронов калибра 5,45 мм, помещенных в магазин автоматического оружия системы Калашникова.

Правоохранители установили, что гранаты мужчина незаконно приобрел у неустановленного лица, а патроны нашел на берегу озера Ялпуг. Все боеприпасы он хранил с целью продажи.

Кроме того, полицейские выяснили, что мужчина находится на испытательном сроке за совершение домашнего насилия.

Суд признал жителя Одесской области виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 1 месяц, присоединив часть неотбытого наказания по предыдущему приговору.

Напомним, в Одесской области 32-летнему мужчине грозит до 10-ти лет лишения свободы. Он зарезал знакомого.