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20 июля 2025, 17:20

Врача из Харькова избили до реанимации во время задержания работниками из ТЦК в Одессе

20 июля 2025, 17:20
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Фото: Телеграмм/Гончаренко
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В Одессе расследуют инцидент, в котором пострадал врач, приехавший из Харькова

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

По предварительным данным, мужчину задержали представители ТЦК, после чего между ними возник конфликт. Свидетели утверждают, что задержанного избили, после чего поместили в микроавтобус.

Во время инцидента медик получил серьезные травмы. В частности, у него диагностировали переломанные ребра и повреждения легкого. Пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение, где врачи оказывают ему необходимую помощь. Его состояние оценивается как тяжелое.

По словам очевидцев, сначала пострадавшего пытались доставить не в больницу, а в военно-врачебную комиссию. Однако именно врач комиссии настоял на немедленной госпитализации, что, вероятно, спасло жизнь мужчине.

В территориальном центре комплектования сообщили, что назначена служебная проверка для выяснения всех обстоятельств происшествия. Сейчас ведется проверка действий сотрудников, причастных к инциденту.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области мужчина с ампутированными стопами получил приговор за уклонение от мобилизации.

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Одесса конфликт Врач Избиение реанимация мобилизация ТЦК
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