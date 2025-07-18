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18 июля 2025, 16:59

В Полтавской области мужчина с ампутированными стопами получил приговор за уклонение от мобилизации

18 июля 2025, 16:59
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В Полтавской области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Оказалось, что у него произошла ампутация нижних конечностей

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В Полтавской области мужчина получил повестку, но уклонился от мобилизации. В этот период (пока он уклонялся от службы) ему ампутировали сопы. Это произошло после того, как он отморозил пальцы двух стоп, и теперь он не может передвигаться самостоятельно.

На суде мужчина признал вину. Он объяснил, что в августе прошлого года он попал в больницу с отравлением. Там его нашел участковый и отвел в ТЦК, где ему вручили повестку. Однако он не смог прийти туда из-за плохого самочувствия. При этом он считал себя непригодным к службе из-за недостатков зрения, а впоследствии произошел инцидент, приведший к ампутации нижних конечностей.

"Мужчина также с детства имеет пороки сердца и зрения, из-за чего не проходил срочную военную службу. Во время прохождения им медицинской комиссии в январе 2024 года у него было выявлено заболевание, которое нуждалось в лечении, поэтому только в марте 2024 года его признали пригодным к военной службе. Как видно из последних 2 года получил холодовую травму, отморозил пальцы обеих стоп, в результате чего ему была произведена ампутация стоп нижних конечностей, поэтому не может самостоятельно передвигаться, нуждается в посторонней помощи", - говорится в материалах дела.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к трем годам лишения свободы. Однако его освободили от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок 1 год.

Напомним, ранее в Одесской области судили мужчину за уклонение от мобилизации. При этом оказалось, что он воспитывает двух несовершеннолетних детей и имеет бронирование.

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