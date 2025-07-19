На Херсонщине трое волонтеров подорвались на мине: что известно об их состоянии
Вечером 18 июля в селе Огромное Херсонской области трое волонтеров получили травмы из-за подрыва на российской мини
Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.
Автомобиль, в котором находились мужчины 30, 32 и 57 лет, наехал на взрывное устройство.
В результате инцидента все трое получили минно-взрывные травмы и контузии.
По информации врачей, состояние пострадавших — легкое, им назначено амбулаторное лечение.
Напомним, на Харьковщине на мине взорвался автомобиль, в котором трое мужчин ехали на рыбалку. В результате взрыва 75-летний водитель и 68-летний пассажир получили ранения. Еще один пассажир, 52-летний мужчина, испытал острую стрессовую реакцию.
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