фото: Одеська обласна прокуратура

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо воєнних злочинів, які призвели до загибелі людини

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, у ніч на 19 липня збройні сили Росії атакували Одесу ударними безпілотними літальними апаратами. Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 20 БпЛА.

Внаслідок атаки загинула жінка, ще шестеро місцевих мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості, їм надається необхідна медична допомога. Дані щодо інших можливих постраждалих уточнюються.

Пошкоджено щонайменше вісім житлових будинків, зокрема у одному з них майже десять квартир знищено повністю. Руйнування також зазнали приміщення медичної лабораторії, магазини, салон краси, заклади харчування та автомобілі містян.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська також завдали чергового удару по Одесі. В результаті спалахнула пожежа в багатоповерхівці, загинула жінка.