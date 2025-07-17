фото: СБУ

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Речь идет о полковнике вооруженных сил РФ Евгении Ледерере. По данным следователей, он на момент обстрела руководил 12 ракетной бригадой Южного военного округа и лично отдал приказ на запуск баллистической ракеты по гражданским объектам города.

Ракета типа "Искандер-М" с кассетной боевой частью была выпущена из района поселка Новоселовское, что на временно оккупированной территории Крыма. Через несколько минут после запуска снаряд разорвался в воздухе над Одессой. Обломки попали в одну из городских рекреационных зон, которая в тот момент была заполнена людьми. В результате погибли восемь гражданских, среди них – ребенок. Еще 23 человека получили травмы разной степени тяжести.

Согласно данным следствия, атака не имела никакой военной цели и была направлена исключительно на мирное население. СБУ квалифицировала действия Ледерера как военное преступление, совершенное в составе организованной группы. Ему объявлено заочное подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются мероприятия по документированию преступления и сбору дополнительных доказательств. Дело проводят следователи СБУ в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры. Правоохранители отмечают, что будут делать все возможное для привлечения виновных к ответственности.

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