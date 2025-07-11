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11 июля 2025, 12:35

В Украине сообщили о заочном подозрении человеку из окружения Путина

11 июля 2025, 12:35
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Украине собрали доказательную базу на Дмитрия Патрушева – заместителя главы правительства РФ, организовавшего массовое похищение зерна из временно оккупированных регионов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По материалам дела, с начала полномасштабной войны при координации российского чиновника кафиры вывезли в РФ более 4 млн тонн украинских зерновых культур на общую сумму более 23 млрд гривен.

Речь идет о масштабном разграблении оккупантами агропредприятий на временно захваченных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

"В дальнейшем награбленную сельхозпродукцию враг реализовывал "теневым флотом" РФ в страны Ближнего Востока и северной Африки под видом российского товара", - говорится в сообщении.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

"Поскольку злоумышленник находится на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности", - добавили в СБУ.

Напомним, в начале июля СБУ разоблачила "крота" в ВСУ.

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