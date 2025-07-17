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Правоохранители разоблачили мужчину, который в течение двух лет зарабатывал на незаконной продаже контрафактных табачных изделий через Telegram

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении 27-летнего жителя Одессы, которого подозревают в организации незаконной торговли подакцизными товарами. Обвинительный акт уже передали в суд для рассмотрения дела по существу.

Следствие установило, что мужчина в течение двух лет без всяких разрешительных документов сбывал контрафактную продукцию - в частности, электронные сигареты и табак для кальянов. Он покупал эти товары через интернет, сознательно выбирая нелегальных поставщиков, которые не имели сертификатов соответствия. В дальнейшем продавец реализовывал продукцию через Telegram-канал, избегая прямого телефонного общения, чтобы не привлечь внимание правоохранителей. Хранил товар в жилье на улице Героев Крут, а для доставки заказов использовал личные данные посторонних лиц без их ведома.

Во время обысков по месту хранения продукции детективы изъяли крупную партию электронных сигарет, кальянного табака, а также средства связи, компьютерную технику, записи учета продаж и автомобиль. Общая стоимость найденного оценивается в 3,6 миллиона гривен.

Фигуранту дела официально сообщили о подозрении. Его действия квалифицированы по статье, которая предусматривает штраф от пяти до десяти тысяч необлагаемых минимумов с конфискацией и уничтожением нелегальной продукции.

Напомним, в Одесской области будут судить мужчину за торговлю нелегальными сигаретами на 7,8 млн грн.