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17 липня 2025, 17:30

Віддав наказ вдарити балістикою по Одесі 29 квітня 2024 року: повідомлено про підозру російському полковнику

17 липня 2025, 17:30
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фото: СБУ
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СБУ встановила особу російського командира, якого підозрюють у причетності до ракетного удару по Одесі 29 квітня

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Йдеться про полковника збройних сил РФ Євгенія Лєдєрера. За даними слідчих, він на момент обстрілу керував 12-ю ракетною бригадою Південного військового округу та особисто віддав наказ на запуск балістичної ракети по цивільних об’єктах міста.

Ракету типу "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною було випущено з району селища Новоселівське, що на тимчасово окупованій території Криму. За кілька хвилин після запуску снаряд розірвався в повітрі над Одесою. Уламки влучили в одну з міських рекреаційних зон, яка в той момент була заповнена людьми. У результаті загинули восьмеро цивільних, серед них - дитина. Ще 23 особи дістали травми різного ступеня тяжкості.

Згідно з даними слідства, атака не мала жодної військової мети й була спрямована виключно на мирне населення. СБУ кваліфікувала дії Лєдєрера як воєнний злочин, вчинений у складі організованої групи. Йому оголошено заочну підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають заходи з документування злочину та збору додаткових доказів. Справу ведуть слідчі СБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Правоохоронці зазначають, що робитимуть усе можливе для притягнення винних до відповідальності.

Раніше повідомлялося, в Україні повідомили про заочну підозру людині з оточення Путіна.

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