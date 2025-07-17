фото: Facebook/Delivery

В ночь на 17 июля Днепр снова подвергся вражеской атаке. Российские беспилотники попали по объектам логистической инфраструктуры компании "Деливери"

По официальной информации, которую компания обнародовала на своей странице в Facebook, зафиксировано 12 прилетов дронов по территории логистической базы, передает RegioNews.

В результате удара получили повреждения терминал "Днепр-Транзит" и офис ЦРЦ-1, обслуживающий клиентов как в городе, так и в Днепропетровской области. Как отмечает компания:

"К сожалению, в результате атаки погиб водитель. Еще двое работников ранены и госпитализированы".

Остальные сотрудники успели эвакуироваться к укрытиям.

Также пострадала логистическая техника, которая использовалась для адресной доставки. Часть территории до сих пор находится в зоне пожара, спасатели продолжают работать над ее ликвидацией. Терминал полностью обесточен, отсутствует интернет-связь. В этой связи все рейсы по Днепру и области отменены. В "Delivery" сообщили:

"Мы сможем вернуться к обслуживанию клиентов только после соответствующего разрешения спецслужб и завершения обследования объектов".

Специалисты компании подсчитывают сумму убытков и уточняют перечень поврежденных грузов.

"С каждым клиентом по поврежденному или потерянному грузу будет проведена индивидуальная работа по возмещению ущерба", – заверили в "Delivery".

Компания также отмечает, что команда уже работает над возобновлением работы, чтобы как можно скорее вернуться в привычный режим.

Ранее сообщалось, что россияне ударили "шахедами" по Днепру: есть жертва, 5 человек ранены.