В Одесской области КамАЗ переехал легковой автомобиль

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Предварительно установлено, что 35-летний водитель легкового автомобиля Mazda, двигаясь по улице Садова, на перекрестке не предпочел 37-летний водитель грузовика КамАЗ, который двигался по главной дороге, и допустил столкновение.

Водитель легковушки и его 48-летний пассажир получили различные травмы. Мужчин доставили в больницу, где водитель скончался.

Напомним, на днях в Одесской области опрокинулся автобус с пассажирами.