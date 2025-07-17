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17 июля 2025, 12:29

В Одессе разоблачили подпольный "реабилитационный центр" - освобождены 10 человек, среди них дети

17 июля 2025, 12:29
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фото: Национальная полиция Украины
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В Одессе правоохранители разоблачили незаконный "реабилитационный центр", в котором без надлежащего медицинского ухода и никаких разрешительных документов содержали людей

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В ходе спецоперации удалось освободить десять человек, среди которых четверо - несовершеннолетние. По данным полиции, учреждение действовало под видом общественной организации и не имело ни одного юридического или медицинского права на проведение лечения.

Согласно предварительным данным, организаторы "центра" обещали родным с алкогольной или наркотической зависимостью оказать им помощь. Вместо этого запирали "пациентов" в помещении, где те находились в полной изоляции от внешнего мира - без медицинского надзора, мобильной связи и надлежащих условий проживания. Часть удерживаемых злоумышленники находили просто на улице или получали рекомендации от третьих лиц.

Мошеннический реабилитационный центрМошеннический реабилитационный центрМошеннический реабилитационный центрМошеннический реабилитационный центрМошеннический реабилитационный центрМошеннический реабилитационный центрМошеннический реабилитационный центр

В ходе обыска полицейские обнаружили ряд доказательств, подтверждающих противоправную деятельность. В результате следственных действий пять причастных к содержанию людей лиц были задержаны. Всем фигурантам дела уже сообщено о подозрении.

Уголовное производство открыто по соответствующим статьям. Если вину подозреваемых докажут в суде, им может грозить до 10 лет заключения. Правоохранители продолжают расследование с целью установления всех обстоятельств дела.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области открыли уникальное реабилитационное отделение для онкопациентов.

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