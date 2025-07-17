фото: Национальная полиция Украины

В Одессе правоохранители разоблачили незаконный "реабилитационный центр", в котором без надлежащего медицинского ухода и никаких разрешительных документов содержали людей

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В ходе спецоперации удалось освободить десять человек, среди которых четверо - несовершеннолетние. По данным полиции, учреждение действовало под видом общественной организации и не имело ни одного юридического или медицинского права на проведение лечения.

Согласно предварительным данным, организаторы "центра" обещали родным с алкогольной или наркотической зависимостью оказать им помощь. Вместо этого запирали "пациентов" в помещении, где те находились в полной изоляции от внешнего мира - без медицинского надзора, мобильной связи и надлежащих условий проживания. Часть удерживаемых злоумышленники находили просто на улице или получали рекомендации от третьих лиц.

В ходе обыска полицейские обнаружили ряд доказательств, подтверждающих противоправную деятельность. В результате следственных действий пять причастных к содержанию людей лиц были задержаны. Всем фигурантам дела уже сообщено о подозрении.

Уголовное производство открыто по соответствующим статьям. Если вину подозреваемых докажут в суде, им может грозить до 10 лет заключения. Правоохранители продолжают расследование с целью установления всех обстоятельств дела.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области открыли уникальное реабилитационное отделение для онкопациентов.