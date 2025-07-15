В Одесской области перевернулся автобус с пассажирами

фото: Национальная полиция

ДТП произошло 15 июля около 17 часов на трассе Одесса – Рени, возле Татарбунар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

По данным полиции, водитель автобуса сообщением Килия – Одесса выехал в кювет, где транспортное средство перевернулось. В маршрутке находились пассажиры.

В настоящее время установлено, что травм получил один человек, других граждан обследуют медики. Водитель будет проверен на состояние опьянения.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП и регулируют дорожное движение.

Напомним, в Одесской области водитель грузового фургона сбил мужчину с ребенком.