В Одесской области перевернулся автобус с пассажирами
ДТП произошло 15 июля около 17 часов на трассе Одесса – Рени, возле Татарбунар
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
По данным полиции, водитель автобуса сообщением Килия – Одесса выехал в кювет, где транспортное средство перевернулось. В маршрутке находились пассажиры.
В настоящее время установлено, что травм получил один человек, других граждан обследуют медики. Водитель будет проверен на состояние опьянения.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП и регулируют дорожное движение.
Напомним, в Одесской области водитель грузового фургона сбил мужчину с ребенком.
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