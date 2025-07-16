В Киевской области подпольно производили кофе под марками известных мировых брендов

фото: Бюро экономической безопасности

Правоохранители сообщили о подозрении организатору и его подельникам, которые наладили подпольное изготовление кофе и его продажу под видом продукции известных брендов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

По данным следствия, подозреваемые, не имея никаких договоров, лицензий или других разрешительных документов на использование торговых марок, организовали масштабное производство фальсифицированного кофе в складских помещениях Киевской области.

"Подробленную продукцию изготавливали и сбывали под видом оригинальной — оптом и по частям через интернет, пункты розничной торговли и на местных рынках", - говорится в сообщении.

Кроме того, подозреваемые легализовали более 100 млн. грн доходов, полученных от противоправной деятельности.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили подпольный завод по производству алкогольных напитков.