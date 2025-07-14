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Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

В Одесской области завершено досудебное расследование в отношении 29-летнего жителя региона, обвиняемого в незаконной торговле подакцизными товарами и легализации полученных доходов. По данным следствия, в течение двух лет мужчина без регистрации в качестве предпринимателя организовал продажу табачных изделий через Telegram-каналы.

Чтобы скрыть незаконную деятельность, злоумышленник отсылал товар по почте, используя вымышленные данные отправителя. Сигареты хранились в его доме, расположенном в жилом массиве "Совиньон". В ходе обыска сотрудники Бюро экономической безопасности изъяли около 56 тысяч пачек сигарет, электронную технику, черновую бухгалтерию и автомобиль. Примерная стоимость арестованного имущества составляет 5,5 миллиона гривен.

Правоохранители установили, что за время противоправной деятельности мужчина реализовал не менее 200 коробов сигарет – каждый содержал по 500 пачек. В результате он получил доход в размере более 7,8 миллионов гривен. Эти средства были легализованы через банкоматы, транзакции на счета третьих лиц и оплату разных товаров и услуг.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Процессуальное руководство по делу осуществляют органы прокуратуры, а расследование проводили детективы теруправления БЭБ в Одесской области.

Ранее сообщалось, что на Волыни в грузовике пограничники обнаружили 50 блоков скрытых сигарет.