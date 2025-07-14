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14 июля 2025, 14:30

В Одесской области будут судить мужчину за торговлю нелегальными сигаретами на 7,8 млн грн

14 июля 2025, 14:30
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фото: БЕБ
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Правоохранители завершили расследование дела относительно масштабной незаконной торговле сигаретами в Одесской области

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

В Одесской области завершено досудебное расследование в отношении 29-летнего жителя региона, обвиняемого в незаконной торговле подакцизными товарами и легализации полученных доходов. По данным следствия, в течение двух лет мужчина без регистрации в качестве предпринимателя организовал продажу табачных изделий через Telegram-каналы.

Чтобы скрыть незаконную деятельность, злоумышленник отсылал товар по почте, используя вымышленные данные отправителя. Сигареты хранились в его доме, расположенном в жилом массиве "Совиньон". В ходе обыска сотрудники Бюро экономической безопасности изъяли около 56 тысяч пачек сигарет, электронную технику, черновую бухгалтерию и автомобиль. Примерная стоимость арестованного имущества составляет 5,5 миллиона гривен.

Незаконная продажа сигаретНезаконная продажа сигаретНезаконная продажа сигаретНезаконная продажа сигаретНезаконная продажа сигаретНезаконная продажа сигаретНезаконная продажа сигаретНезаконная продажа сигарет

Правоохранители установили, что за время противоправной деятельности мужчина реализовал не менее 200 коробов сигарет – каждый содержал по 500 пачек. В результате он получил доход в размере более 7,8 миллионов гривен. Эти средства были легализованы через банкоматы, транзакции на счета третьих лиц и оплату разных товаров и услуг.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Процессуальное руководство по делу осуществляют органы прокуратуры, а расследование проводили детективы теруправления БЭБ в Одесской области.

Ранее сообщалось, что на Волыни в грузовике пограничники обнаружили 50 блоков скрытых сигарет.

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