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В Харькове вынесли приговор в суде двум ворам. Известно, что один из них уже имел судимость

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Харькове двое мужчин вместе воровали чужие вещи в особо крупных размерах. Это местные жители в возрасте около 30 лет. Один из них ранее был судим за хулиганство.

По данным следствия, они действовали совместно, организовав преступные схемы, в результате которых потерпевший понес значительный материальный и моральный ущерб.

Их сочли виновными в серии правонарушений. В частности, мошенничество, воровство и незаконный доступ к информации. Суд назначил одному краду шесть лет лишения свободы, а его сообщнику – пять лет лишения свободы.

Также они должны выплатить более 23 тысяч материального ущерба, 10 тысяч дополнительной компенсации и еще 30 тысяч гривен морального ущерба.

Напомним, ранее на Харьковщине разоблачили пару, воровавшую деньги. Мужчина и женщина в интернете публиковали фейковые вакансии. Впоследствии они предлагали работу за границей и просили деньги якобы для оформления документов.