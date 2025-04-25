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25 апреля 2025, 10:58

На Винничине открыли уникальное реабилитационное отделение для онкопациентов

25 апреля 2025, 10:58
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В селе Севериновка на Винничине заработало первое в Украине реабилитационное отделение для пациентов, завершивших лечение онкозаболеваний

Об этом сообщил департамент здравоохранения Винницкой ОВА, передает RegioNews.

Новое подразделение создано благодаря реорганизации Севериновской больницы восстановительного лечения. Ее присоединили к КНП "Подольский региональный центр онкологии".

Как отметил директор ПРЦО Сергей Перегончук, в отделении уже завершен ремонт палат и сформированы молодые реабилитационные команды. В планах – расширение инфраструктуры и создание новых залов для восстановления.

"Онкологическое заболевание – не приговор. И мы видим, что наши пациенты нуждаются в реабилитации. Особенно она эффективна для женщин, лечащих заболевания рака груди", - подчеркнул Перегончук.

Пациентов из Винницы в Севериновку будут доставлять транспортом медучреждения, что позволит обеспечить полноценную и комфортную поддержку в послелечебный период.

Напомним, в этом году на лечение онкологических заболеваний в рамках Программы медицинских гарантий предусмотрено более 6,4 млрд грн.

Также с января 2025 вступил в силу новый порядок скрининга и ранней диагностики рака шейки матки, молочных желез, колоректального рака.

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