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В Одесі правоохоронці викрили незаконний "реабілітаційний центр", у якому без належного медичного догляду та жодних дозвільних документів утримували людей

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У ході спецоперації вдалося звільнити десять осіб, серед яких четверо - неповнолітні. За даними поліції, установа діяла під виглядом громадської організації та не мала жодного юридичного чи медичного права на проведення лікування.

За попередніми даними, організатори "центру" обіцяли рідним осіб із алкогольною чи наркотичною залежністю надати їм допомогу. Натомість замикали "пацієнтів" у приміщенні, де ті перебували в повній ізоляції від зовнішнього світу - без медичного нагляду, мобільного зв’язку та належних умов проживання. Частину утримуваних зловмисники знаходили просто на вулиці або отримували рекомендації від третіх осіб.

Під час обшуку поліцейські виявили низку доказів, що підтверджують протиправну діяльність. У результаті слідчих дій п’ятьох причетних до утримування людей осіб було затримано. Всім фігурантам справи вже повідомлено про підозру.

Кримінальне провадження відкрито за відповідними статтями. Якщо вину підозрюваних доведуть у суді, їм може загрожувати до 10 років ув’язнення. Правоохоронці продовжують розслідування з метою встановлення всіх обставин справи.

Раніше повідомлялося, на Вінниччині відкрили унікальне реабілітаційне відділення для онкопацієнтів.