Взятка в 1600 долларов: таможенника Львовщины поймали с поличным

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Во Львовской области правоохранители разоблачили инспектора таможни, требовавшего неправомерную выгоду от импортера за беспрепятственное растаможивание автомобилей

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что государственный инспектор управления контроля таможенной стоимости Львовской таможни получил от представителя-импортера 1600 долларов США за "несоздание искусственных препятствий" при оформлении нескольких автомобилей, а также за неувеличение таможенных платежей.

14 июля таможенник был задержан на рабочем месте сразу после передачи ему средств.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается. Суд вскоре изберет подозреваемому меру пресечения.

Напомним, на таможне разоблачили схему "откатов" за вывоз валюты. Правоохранители сообщили о подозрении главному государственному инспектору одного из управлений по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил региональной таможни.