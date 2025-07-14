В Одесской области будут судить чиновников, которые требовали взятки у охотников

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Правоохранители завершили досудебное расследование масштабной схемы заработка при выдаче удостоверений для охотников в Южном межрегиональном управлении лесного и охотничьего хозяйства Государственного агентства лесных ресурсов Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным правоохранителей, в начале 2024 года начальник межрегионального управления в сговоре со своим заместителем и еще одним подчиненным поставили в Одессе "на поток" поборы с желающих сдать экзамен и получить удостоверение охотника, что позволяло охотиться.

"Должностные лица заставляли членов экзаменационной комиссии брать "плату" от претендентов за положительную сдачу экзамена. В случае отказа они угрожали работникам увольнением. Получить удостоверение обошлось от 2 до 4 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

За период действия схемы должностные лица успели заработать более миллиона гривен на выдаче 500 охотничьих удостоверений.

За совершенное злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области задержали правоохранителя, который вместе с матерью переправлял мужчин в Молдову.