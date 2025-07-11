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Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили начальника Центра предоставления административных услуг одной из городских военных администраций Харьковской области. По данным следствия, он требовал деньги за выдачу повторного свидетельства о смерти лицу, не имеющему права на такой документ. "Услугу" он оценил в 3 тысячи долларов.

Чиновника задержали "на горячем", когда он передавал "клиенту" подлог. Ему сообщили о подозрении. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили злоумышленников, организовавших цех по производству поддельных документов. Речь идет о водительских удостоверениях и свидетельствах на авто. За свои "услуги" дельцы брали до 450 долларов. Готовые "товары" отправляли по почте по всей Украине.