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11 июля 2025, 23:35

В Харькове чиновник ЦНАПа торговал фальшивыми документами

11 июля 2025, 23:35
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Фото: Нацполиция
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В Харькове разоблачили начальника ЦНАПа. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили начальника Центра предоставления административных услуг одной из городских военных администраций Харьковской области. По данным следствия, он требовал деньги за выдачу повторного свидетельства о смерти лицу, не имеющему права на такой документ. "Услугу" он оценил в 3 тысячи долларов.

Чиновника задержали "на горячем", когда он передавал "клиенту" подлог. Ему сообщили о подозрении. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили злоумышленников, организовавших цех по производству поддельных документов. Речь идет о водительских удостоверениях и свидетельствах на авто. За свои "услуги" дельцы брали до 450 долларов. Готовые "товары" отправляли по почте по всей Украине.

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