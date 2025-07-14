В Одессе пенсионерка устроила масштабный пожар

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Полицейские сообщили о подозрении 66-летней женщине, устроившей пожар в Хаджибейском районе Одессы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Событие произошло еще в июне. Местная жительница подожгла один пластиковый контейнер для отходов, в результате чего загорелся и другой стоящий рядом контейнер. Разгоревшись, огонь перекинулся на расположенный неподалеку гараж и находящееся внутри транспортное средство.

"Никто из людей не пострадал, но коммунальное имущество было уничтожено, что повлекло городу ущерб на сумму более 13 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, пострадал автомобиль Volkswagen Tiguan и гараж.

За совершенное 66-летней одесситке грозит до 10 лет лишением свободы.

Напомним, в Одесской области в пожаре погибла женщина.