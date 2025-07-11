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11 июля 2025, 09:05

В результате российских обстрелов пострадали 14 жителей Херсонщины

11 июля 2025, 09:05
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иллюстративное фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки оккупационная армия РФ атаковала более трех десятков населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пострадали 14 мирных жителей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки оккупанты били по жилым кварталам, повредили шесть частных домов. Также захватчики изуродовали сотовую башню и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 14 человек получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, в результате утреннего удара российских дронов по Салтовскому району Харькова зафиксированы пожары. Девять человек пострадали, разрушены поликлиника и роддом.

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война Херсонская ОГА обстрелы оккупанты Херсон Херсонская область пострадавшие Прокудин Александр Сергеевич
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