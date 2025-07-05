Взрыв автомобиля в Одессе: СБУ открыла дело по статье теракт

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Служба безопасности Украины квалифицировала взрыв автомобиля в Киевском районе Одессы утром 5 июля как попытку теракта

Об этом сообщает Управление СБУ в Одесской области, передает RegioNews.

Отмечается, что соответствующее уголовное производство уже открыто.

В результате взрыва пострадал мужчина, находившийся внутри транспортного средства. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехника.

СБУ совместно с Национальной полицией проводит комплексные мероприятия по выяснению всех обстоятельств взрыва и установления лиц, причастных к инциденту.

Напомним, в субботу, 5 июля, в Киевском районе Одессы произошел взрыв автомобиля, припаркованный на улице Варненской. По предварительным данным, пострадал военный.