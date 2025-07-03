иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщили пророссийские СМИ, передает RegioNews.

В городе раздался взрыв. Известно о трех раненых и одном погибшем. Впоследствии стало известно, что был ликвидирован Пилавов, возглавлявший оккупационную "администрацию" в Луганске с августа 2014 по ноябрь 2023 года.

В 2000-е Пилавов был первым заместителем мэра Луганска и президентом Федерации футбола города.

Напомним, в Луганской области экскерующий миграционной службы незаконно насчитывал себе почти 350 тыс. грн премий.