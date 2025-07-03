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В Луганске взорвали известного коллаборанта и бывшего мэра города
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03 июля 2025, 16:38

В Луганске взорвали известного коллаборанта и бывшего мэра города

03 июля 2025, 16:38
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Во временно оккупированном Луганске взорвали эксглаву города Манолиса Пилавова

Об этом сообщили пророссийские СМИ, передает RegioNews.

В городе раздался взрыв. Известно о трех раненых и одном погибшем. Впоследствии стало известно, что был ликвидирован Пилавов, возглавлявший оккупационную "администрацию" в Луганске с августа 2014 по ноябрь 2023 года.

В 2000-е Пилавов был первым заместителем мэра Луганска и президентом Федерации футбола города.

Напомним, в Луганской области экскерующий миграционной службы незаконно насчитывал себе почти 350 тыс. грн премий.

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