В Луганске взорвали известного коллаборанта и бывшего мэра города
Во временно оккупированном Луганске взорвали эксглаву города Манолиса Пилавова
Об этом сообщили пророссийские СМИ, передает RegioNews.
В городе раздался взрыв. Известно о трех раненых и одном погибшем. Впоследствии стало известно, что был ликвидирован Пилавов, возглавлявший оккупационную "администрацию" в Луганске с августа 2014 по ноябрь 2023 года.
В 2000-е Пилавов был первым заместителем мэра Луганска и президентом Федерации футбола города.
Напомним, в Луганской области экскерующий миграционной службы незаконно насчитывал себе почти 350 тыс. грн премий.
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