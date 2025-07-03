Иллюстративное фото

В Киевской области вынесли приговор мужчине, который убил знакомого. Это произошло на почве ревности

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Киевской области приговорили мужчину, избившего человека до смерти. Его приговорили к 7 годам заключения.

Инцидент произошел осенью 2024 года. Тогда осужденный пришел к своей сожительнице, когда там находился другой мужчина. Из-за ревности злоумышленник нанес потерпевшему около пятнадцати ударов кулаками по голове. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

Напомним, ранее на Волыни судили мужчину, который из-за ревности избил свою 59-летнюю жену. От полученных травм она скончалась.