Увидел любимую с другим: в Киевской области приговорили мужчину, который до смерти забил знакомого
В Киевской области вынесли приговор мужчине, который убил знакомого. Это произошло на почве ревности
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
В Киевской области приговорили мужчину, избившего человека до смерти. Его приговорили к 7 годам заключения.
Инцидент произошел осенью 2024 года. Тогда осужденный пришел к своей сожительнице, когда там находился другой мужчина. Из-за ревности злоумышленник нанес потерпевшему около пятнадцати ударов кулаками по голове. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.
Напомним, ранее на Волыни судили мужчину, который из-за ревности избил свою 59-летнюю жену. От полученных травм она скончалась.
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