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04 июля 2025, 13:58

Фиктивный "уход" за отцом: одесситы продавали отсрочки от мобилизации

04 июля 2025, 13:58
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фото: Национальная полиция
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В Одессе полиция совместно с СБУ разоблачила двух мужчин, предлагавших военнообязанному за 11 000 долларов "решить" вопрос по ТЦК для оформления фиктивной отсрочки от призыва

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленниками оказались двое жителей Одессы 28-ми и 45-ти лет.

За денежное вознаграждение они побещаали военнообязанному одесситу обеспечить его справкой о временном освобождении от призыва в связи с уходом за больным отцом.

Правоохранители задержали злоумышленников сразу после получения первого транша в размере 5000 долларов.

По факту мошенничества начато уголовное производство.

Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на Тернопольщине ГБР разоблачило депутата местного общества, который помогал мужчинам избежать мобилизации.

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