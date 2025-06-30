08:30  30 июня
В пруду на Кировоградщине обнаружили тело молодой женщины
07:54  30 июня
Стрельба в Софиевской Борщаговке: пуля попала в квартиру с ребенком
06:35  30 июня
В Харькове под обстрелами родилось более 50 детей
UA | RU
UA | RU
30 июня 2025, 08:20

Военные моряки уничтожили 9 российских ударных БпЛА

30 июня 2025, 08:20
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня ночью, 30 июня, во время очередной воздушной атаки РФ военные моряки сбили девять вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях украинские военные уничтожили два российских самолета СУ-34 на аэродроме Мариновка в Волгоградской области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война оккупанты ВМС Украины дрон моряки БПЛА атака ПВО шахед Shahed
Силы обороны получили на вооружение беспилотные автомобили
30 июня 2025, 07:05
Бригада "Месть" испепелила российскую пехоту и бронетехнику под Купянском
30 июня 2025, 04:20
Все новости »
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
За сутки на Сумщине – 3 раненых и десятки обстрелов из дронов, РСЗО и авиации
30 июня 2025, 09:35
Россия запустила по Украине более 100 ударных дронов: как отработала ПВО
30 июня 2025, 09:30
Россияне убили мирного жителя Донецкой области, есть раненые
30 июня 2025, 09:10
За 8 тысяч до границы: на Житомирщине задержали киевлянина, перевозившего "ухилянтов"
30 июня 2025, 08:58
Взрывы на Житомирщине: в ОВА сообщили, что происходит
30 июня 2025, 08:55
Оккупанты обстреляли Николаевщину: повреждена жилая инфраструктура
30 июня 2025, 08:40
В пруду на Кировоградщине обнаружили тело молодой женщины
30 июня 2025, 08:30
Из приграничных общин Сумщины за неделю выехали около 500 человек
30 июня 2025, 08:16
В Херсонской области россияне убили 2 людей, пострадали 8 гражданских
30 июня 2025, 08:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »