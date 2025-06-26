Фейковое свидание со смертельным планом: СБУ задержала агента РФ

фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины и Национальная полиция задержали агента российских спецслужб, который по заданию врага должен был совершить серию терактов на территории северных регионов Украины

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, одной из главных задач была ликвидация военнослужащего Национальной гвардии в Киеве.

Для этого враг заманил украинского военного на "свидание", организованное через фейковую анкету в чате знакомств. Когда военный прибыл на указанное место, неподалеку прогремел взрыв — россияне дистанционно взорвали самодельное взрывное устройство (СИН), заложенное в скутер. К счастью, никто не пострадал.

Организатором покушения оказался 19-летний житель Киевской области, который искал "легкие деньги" в Telegram-каналах. После вербовки агент прибыл в столицу, арендовал квартиру, изготовил взрывчатку и приобрел скутер, в багажнике которого спрятал СВП.

После неудачной атаки агент получил новые задачи: отправиться в Прилук на Черниговщине, где должен был совершить поджог военного авто и готовить новый теракт. Его задержали "по горячим следам" после поджога.

Во время обыска у злоумышленника изъяли компоненты взрывчатки и телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на днях в Киеве военному "Азову" на свидании заложили взрывчатку под мопед , он успел отойти к взрыву.

Ранее Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали 19-летнюю агентку РФ, которая 20 июня этого года совершила теракт против защитников Харькова .