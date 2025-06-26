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26 июня 2025, 22:20

В Сумах благотворительная организация присвоила более 1,6 млн грн пожертвований для ВСУ

26 июня 2025, 22:20
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фото: Нацполиция
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Правоохранители сообщили о подозрении четырем жителям Сум, присвоившим более 1,6 млн грн благотворительных пожертвований для Сил обороны Украины

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, фигуранты создали благотворительную организацию для сбора благотворительных взносов якобы для нужд ВСУ и пострадавших от войны. Более 1,6 млн. грн. злоумышленники потратили на собственные нужды.

"Готовится ходатайство в суд об избрании им мер пресечения", — говорится в сообщении.

За незаконное использование с целью получения прибыли благотворительные пожертвования фигурантам грозит лишением свободы до семи лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одесской области разоблачили руководителя благотворительного фонда, который присвоил 3,4 млн грн пожертвований для ВСУ.

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