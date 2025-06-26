Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Одесской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла на прошлой неделе в одном из роддомов Одессы. Там скончалась новорожденная девочка. Об этом сообщила полиции мать ребенка. В настоящее время правоохранители начали уголовное производство и готовятся проводить судебные экспертизы.

"Следователи внесли сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, если это повлекло тяжкие последствия несовершеннолетнему) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, в Житомирской области будут судить 25-летнюю женщину за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Врачи настаивали на проведении оперативного вмешательства в возрасте 6-8 месяцев, отмечая серьезные риски для жизни без необходимого лечения. Однако женщина проигнорировала рекомендации медиков, и ребенок скончался.