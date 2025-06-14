СБУ задержала российского агента, который планировал совершить теракт в Одессе

фото: СБУ

Служба безопасности Украины сорвала еще один теракт, который по заказу российских спецслужб должен был пройти в Одессе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Как установило расследование, исполнителем заказа РФ оказался 31-летний житель Одесщины, завербованный через телеграмм-каналы по поиску "легких денег".

Сначала ему поставили так называемую "тестовую" задачу – поджечь военный автомобиль. Выполнив его, агент получил инструкции по организации покушения на военнослужащего ВСУ.

"Задачей агента было заложить взрывчатку с осколочными элементами поражения на детской площадке в одном из жилых районов Одессы.

Оперативники СБУ задержали злоумышленника "с поличным" сразу после того, как он заложил взрывное устройство на месте запланированного теракта.

Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Одессе мужчина ударил ножом работника ТЦК.