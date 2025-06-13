В ТЦК жестко отреагировали на ранения военнослужащего в Одессе

фото: omr.gov.ua

Применение оружия против представителя ВСУ при исполнении обязанностей — это прямой вызов государству, не имеющему оправданий

Об этом заявили в Одесском областном ТЦК и СП, сообщает RegioNews.

Отмечается, что 12 июня в Одессе во время мер оповещения мужчина обнаружил агрессию, отказался выполнять законные требования и попытался убежать. В процессе бегства он применил холодное оружие и ранил военнослужащего ТЦК.

Благодаря оперативным действиям правоохранителей нападавшего обезоружили и задержали на месте. Пострадавшему предоставлена медицинская помощь — его жизни ничего не угрожает.

"Мы расцениваем это преступление как пересечение всех красных линий. Применение оружия против представителя Вооруженных Сил Украины, который находится при исполнении служебных обязанностей по защите государства, – это нападение, которое не имеет и не может иметь никаких оправданий. Это прямой удар по способности страны к самозащите. ТЦК.

И добавили, что правонарушитель будет нести полную юридическую ответственность за содеянное.

Напомним, накануне в Одессе задержан мужчина, который, убегая от представителей территориального центра комплектования, ранил военнослужащего ножом. Соответствующее видео появилось в телеграмм-каналах.