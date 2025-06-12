На Сумщине в собственной квартире заживо сгорел мужчина
Смертельный пожар произошел вечером 10 июня в городе Конотоп. Тело погибшего мужчины обнаружили огнеборцы
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Сумской области, передает RegioNews.
Оказалось, что на улице Братьев Лузанов загорелась одна из комнат на третьем этаже четырехэтажного жилого дома. Чрезвычайники оперативно ликвидировали возгорание.
"В результате пожара погиб владелец жилья 1979 года рождения", — говорится в сообщении.
Правоохранители выясняют все обстоятельства трагического события.
Напомним, ранее во Львове во время пожара в жилом доме погиб мужчина 1971 года рождения.
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