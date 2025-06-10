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10 июня 2025, 17:20

В центре Одессы вспыхнула многоэтажка

10 июня 2025, 17:20
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фото: ГСЧС Украины в Одесской области
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Пожар произошел сегодня, 10 июня, в многоэтажке на улице Ришельевской. Возгорание ликвидировали пожарные

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Одесской области, передает RegioNews.

Оказалось, что загорелась крыша и квартиры на третьем этаже трехэтажного жилого дома. Пожарным удалось не допустить распространение пламени на соседние сооружения.

Пожар оперативно ликвидирован. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

"Для установления причины пожара на месте работают специалисты опытно-испытательной лаборатории ГСЧС Одесской области", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях жительница Одессы из-за обиды подожгла дом своего любимого.

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Одесса пожар огонь спасатели ГСЧС многоэтажка
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