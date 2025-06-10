В центре Одессы вспыхнула многоэтажка

фото: ГСЧС Украины в Одесской области

Пожар произошел сегодня, 10 июня, в многоэтажке на улице Ришельевской. Возгорание ликвидировали пожарные

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Одесской области, передает RegioNews.

Оказалось, что загорелась крыша и квартиры на третьем этаже трехэтажного жилого дома. Пожарным удалось не допустить распространение пламени на соседние сооружения.

Пожар оперативно ликвидирован. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

"Для установления причины пожара на месте работают специалисты опытно-испытательной лаборатории ГСЧС Одесской области", - говорится в сообщении.