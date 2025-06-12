В Одесской области грузовик сбил мотоциклиста

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что водитель грузовика, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предпочел в движении мотоцикл под управлением местного жителя и допустил столкновение с ним.

Мотоциклист был доставлен в больницу со сломанной рукой. Его проверили на состояние опьянения, он был трезв.

Водитель грузовика не пострадал, но имел явные признаки опьянения. Он отказался от прохождения в соответствии с установленным порядком, учитывая состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения или употребление лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции. Кроме того, водитель не захотел предъявить водительское удостоверение.

Напомним, житель Одесщины сядет на 3 года за нарушение ПДД.