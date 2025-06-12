08:23  12 июня
На Львовщине 20-летний сын жестоко избил отца: мужчина в реанимации
10:09  12 июня
Налоговик из Хмельнитчины сядет за решетку из-за ДТП, в котором пострадали три женщины
03:55  12 июня
В Запорожье студентку осудили за государственную измену
UA | RU
UA | RU
12 июня 2025, 10:59

В Одесской области грузовик сбил мотоциклиста

12 июня 2025, 10:59
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Полицейские расследуют обстоятельства ДТП в Белгород-Днестровском районе, в котором пострадал мотоциклист

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что водитель грузовика, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предпочел в движении мотоцикл под управлением местного жителя и допустил столкновение с ним.

Мотоциклист был доставлен в больницу со сломанной рукой. Его проверили на состояние опьянения, он был трезв.

Водитель грузовика не пострадал, но имел явные признаки опьянения. Он отказался от прохождения в соответствии с установленным порядком, учитывая состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения или употребление лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции. Кроме того, водитель не захотел предъявить водительское удостоверение.

Напомним, житель Одесщины сядет на 3 года за нарушение ПДД.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область ДТП грузовик мотоцикл нетрезвый водитель
В Одесской области пограничники задержали злоумышленников, которые за 10,5 тыс. долларов организовали трансфер за границу
11 июня 2025, 15:29
В Одесской области мужчина до смерти избил жену
11 июня 2025, 14:06
В Одесской области мужчина нырнул в пруд и утонул
10 июня 2025, 22:15
Все новости »
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
В Днепропетровской области будут судить правоохранителя, который за 1-2 тыс. долларов удалял данные об уклонистах
12 июня 2025, 11:09
ВСУ атаковали завод электроники под Москвой
12 июня 2025, 10:57
В Тернопольской области нетрезвый мужчина на мопеде пытался подкупить полицейских
12 июня 2025, 10:55
Сжег микроавтобус военного - сообщено о подозрении 47-летнему жителю Киева
12 июня 2025, 10:53
На Волыни мужчина хранил почти килограмм каннабиса и выращивал более 200 растений конопли
12 июня 2025, 10:45
Россияне запустили по Украине 63 БпЛА: сколько сбила ПВО
12 июня 2025, 10:42
Жительница Тернополя хотела продать детскую коляску и потеряла более 5000 грн
12 июня 2025, 10:31
Правительство ускоряет процесс бронирования священников: что известно
12 июня 2025, 10:23
15-летняя школьница помогла разоблачить попытку теракта в центре Ивано-Франковска
12 июня 2025, 10:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »