фото: ГСЧС Украины в Одесской области

Очередная трагедия на воде произошла 8 июня в Кодыме Подольского района. Чрезвычайники доставили тело погибшего на берег

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Одесской области.

Оказалось, что мужчина нырнул с самодельного пирса в местном пруду и пропал под водой.

"Спасатели на гребной лодке с помощью спасательной веревки достали утопленника и передали правоохранителям", — говорится в сообщении.