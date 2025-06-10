В Одесской области мужчина нырнул в пруд и утонул
Очередная трагедия на воде произошла 8 июня в Кодыме Подольского района. Чрезвычайники доставили тело погибшего на берег
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Одесской области.
Оказалось, что мужчина нырнул с самодельного пирса в местном пруду и пропал под водой.
"Спасатели на гребной лодке с помощью спасательной веревки достали утопленника и передали правоохранителям", — говорится в сообщении.
Напомним, 7 июня в Запорожье 21-летний парень прыгнул со скалы и утонул.
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