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10 июня 2025, 22:15

В Одесской области мужчина нырнул в пруд и утонул

10 июня 2025, 22:15
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фото: ГСЧС Украины в Одесской области
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Очередная трагедия на воде произошла 8 июня в Кодыме Подольского района. Чрезвычайники доставили тело погибшего на берег

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Одесской области.

Оказалось, что мужчина нырнул с самодельного пирса в местном пруду и пропал под водой.

"Спасатели на гребной лодке с помощью спасательной веревки достали утопленника и передали правоохранителям", — говорится в сообщении.

Напомним, 7 июня в Запорожье 21-летний парень прыгнул со скалы и утонул.

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