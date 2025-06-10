Жительница Одессы из-за обиды подожгла дом возлюбленного
В Хаджибейском районе Одессы женщина подожгла дом своего любимого, разъяренная после ссоры
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области, передает RegioNews.
Пожар заметили прохожие, которые сразу вызвали пожарных. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и предотвратили распространение огня на соседние сооружения.
По результатам досудебного расследования полиция установила, что пожар вызвал 38-летняя местная женщина. Она проникла в дом 37-летнего мужчины через открытое окно и подожгла одеяло на кровати.
По ее словам, она долгое время встречалась с мужчиной, однако после очередной ссоры решила отомстить таким образом. В момент пожара в доме проводился ремонт, поэтому никто не пострадал.
Огонь уничтожил внутреннее имущество и повредил несущие конструкции здания. Ущерб оценивается экспертами. Женщине сообщено о подозрении по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение имущества путем поджога с особо большим ущербом. Она находится под ночным домашним арестом.
За совершенное ей грозит до десяти лет заключения.
Досудебное расследование ведется под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры Одессы.
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