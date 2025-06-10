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10 июня 2025, 13:03

Жительница Одессы из-за обиды подожгла дом возлюбленного

10 июня 2025, 13:03
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В Хаджибейском районе Одессы женщина подожгла дом своего любимого, разъяренная после ссоры

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области, передает RegioNews.

Пожар заметили прохожие, которые сразу вызвали пожарных. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и предотвратили распространение огня на соседние сооружения.

По результатам досудебного расследования полиция установила, что пожар вызвал 38-летняя местная женщина. Она проникла в дом 37-летнего мужчины через открытое окно и подожгла одеяло на кровати.

По ее словам, она долгое время встречалась с мужчиной, однако после очередной ссоры решила отомстить таким образом. В момент пожара в доме проводился ремонт, поэтому никто не пострадал.

Огонь уничтожил внутреннее имущество и повредил несущие конструкции здания. Ущерб оценивается экспертами. Женщине сообщено о подозрении по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение имущества путем поджога с особо большим ущербом. Она находится под ночным домашним арестом.

За совершенное ей грозит до десяти лет заключения.

Досудебное расследование ведется под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры Одессы.

Ранее сообщалось о масштабном пожаре в Днепре: из горящего дома спасли человека.

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